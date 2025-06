Zwei junge Männer sterben bei Verkehrsunfall in Gelnhausen

In Gelnhausen sind am Donnerstag zwei junge Männer bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei Südosthessen mit.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 25-Jähriger am frühen Morgen gegen 3 Uhr mit einem Audi die Straße 'Am Galgenfeld' in Richtung Hallenbad. Dabei soll er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und an der Kreuzung zur Freigerichter Straße eine rote Ampel überfahren haben. Der Wagen prallte frontal in die Seite eines geparkten Lastwagens.



Sowohl der Fahrer als auch sein 17-jähriger Beifahrer wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und starben noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur