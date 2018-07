Experte sieht Trendwende im Kampf gegen Clan-Kriminalität

Der Rechts- und Islamwissenschaftler Mathias Rohe sieht in der Razzia gegen eine arabische Großfamilie in Berlin eine Trendwende im Kampf gegen die Clan-Kriminalität. Dies sei durch das neue Gesetz zur Vermögensabschöpfung ermöglicht worden, sagte Rohe dem Nachrichtenportal T-Online. "Wenn das neue Gesetz angewendet wird, ist das ein Quantensprung", so Rohe.

Es müsse sich allerdings noch zeigen, ob die Beschlagnahmungen der Immobilien auch vor Gericht Bestand hätten. Am Freitag hatten Berliner Ermittler 77 Immobilien im Wert von rund zehn Millionen Euro beschlagnahmt. Durch die Häuser, Wohnungen und Grundstücke sollten nach Ansicht von Polizei und Staatsanwaltschaft kriminelle Gewinne legalisiert werden. 16 Personen im Umfeld der arabischen Großfamilie wird deswegen Geldwäsche vorgeworfen. Quelle: dts Nachrichtenagentur