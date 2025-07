Umfrage: Mehrheit für Böllerverbot

In den Niederlanden ist das Zünden von Feuerwerk und Böllern zu Silvester für Privatpersonen ab dem Jahreswechsel 2026/2027 verboten. 59 Prozent der Deutschen sind dafür, auch hierzulande so ein Böllerverbot zu erlassen.

Das ergab eine Forsa-Umfrage im Auftrag des "Stern". 39 Prozent sind gegen die Untersagung von privatem Feuerwerk. Zwei Prozent äußern keine Meinung. Frauen sind mit 67 Prozent deutlich häufiger für ein Böllerverbot als Männer, die aber auch mit knapper Mehrheit dafür sind (51 zu 47 Prozent). Nur in der Gruppe der jüngeren Männer (18 bis 29 Jahre) sind es etwas anders aus. Hier sind 51 Prozent gegen ein Verbot und 48 Prozent dafür.



Bei der Betrachtung der Parteipräferenz fällt auf: Linke-Anhänger sprechen sich am häufigsten für ein Ende der Privatknallerei aus (86 Prozent), die Wähler der AfD sind als einzige Gruppe klar gegen ein Verbot (60 Prozent).



Datenbasis: Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa für den "Stern" und RTL Deutschland am 3. und 4. Juli telefonisch erhoben. Datenbasis: 1.000 Befragte.

Quelle: dts Nachrichtenagentur