Tönisvorst: Brand im Maschinenraum eines PKW - Aufzuges

Am Montag, den 05.08.2024, wurden um 23:24 Uhr beide Löschzüge der Feuerwehr Tönisvorst zu einem Wohnungsbrand in den Alten Graben alarmiert.

Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten alle anwesenden Personen das Mehrparteienhaus verlassen und sich ins Freie begeben. Durch die schnell eintreffenden Einsatzkräfte war bereits von außen starker Brandgeruch wahrnehmbar, jedoch kein Feuerschein sichtbar.

Aufgrund des Einsatzstichwortes wurde umgehend ein Trupp unter schwerem Atemschutz und Wasser am Rohr zur Erkundung der Wohnungen entsandt, sowie die Drehleiter parallel zur Erkundung von außen in Stellung gebracht. Nachdem in den Wohnungen kein Brandherd lokalisiert werden konnte, weitete sich die Erkundung auf den Keller aus. Bereits beim Betreten der sich dort befindlichen Tiefgarage nahm die Verrauchung zu, sodass ein zweiter Trupp unter schwerem Atemschutz und Wasser am Rohr zur Unterstützung der Erkundung entsandt wurde. Schließlich konnte der Brandherd im Maschinenraum des PKW-Aufzuges an einem Hydraulikaggregat ausfindig gemacht und rasch gelöscht werden.

Nachdem der Brand gelöscht und der Bereich mittels einer Wärmebildkamera revidiert wurde, um weitere Brandherde auszuschließen, erfolgten mit zwei Hochleistungslüftern umfangreiche Lüftungsmaßnahmen des Gebäudekomplexes. Diese zogen sich gut über eine Stunde, bis alle Bereiche vom Rauch befreit waren. Nach gut zwei Stunden Einsatzdauer konnten die Anwohner in Ihre Wohnungen zurück kehren und der Einsatz für die 52 Einsatzkräfte war beendet.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst (ots)