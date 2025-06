Sittich-Strolch in Geestemünde: Polizei nimmt schrägen Vogel in Gewahrsam

Mit viel Freude und einem Sinn für leichte Prosa hat unser Kontaktpolizist aus Bremerhaven-Geestemünde einen Einsatzbericht verfasst, der zeigt: Polizeiarbeit macht Spaß - auch wenn man es bisweilen mit schrägen Vögeln zu tun hat.

Er beschreibt darin einen Vorgang vom vergangenen Freitagvormittag, 20. Juni. Hier die leicht gekürzte Fassung: "Im Zuge der Streife durch den Stadtteil wurde ein gelber Nymphensittich auf einem Kletterseil am Holzhafen angetroffen. Auf Ansprache reagierte dieser mit einem aggressiven Zwitschern. Bei Annäherung seitens des Berichtenden mit einem ausgestreckten Zeigefinger, versuchte der schräge Vogel, ihn in die Fingerspitze zu kneifen. Aufgrund der offensichtlichen Gefahr einer Eskalation der Lage zog sich der Berichtende zurück, woraufhin der übergriffige Vogel zufrieden die Augen schloss und anzunehmen schien, er hätte gewonnen. Doch zu früh gezwitschert!



Denn nun erhielt das Tierheim Bremerhaven Kenntnis von dem Sachverhalt, erkannte die Brisanz der Situation und entsandte mit höchster Priorität eine Spezialeinsatzkraft zum Tatort. Der allzu selbstsichere Sittich wurde bis zum Eintreffen des Experten polizeilich observiert, auch um Passanten und deren Hunde vor möglichen Übergriffen schützen. Der Spezialist kam mit einer mobilen Gewahrsamszelle zum Einsatzort und näherte sich dem nach wie vor in Selbstsicherheit schwelgenden Gegenüber mit der Geschmeidigkeit einer Bremerhavener Hafenkatze. Bei günstiger Gelegenheit erfolgte ein blitzartiger Zugriff. Trotz heftiger Gegenwehr gelang es, das Gegenüber unversehrt in Gewahrsam zu nehmen. Er wurde in die Besserungsanstalt am Vieländer Weg verbracht und kann dort abgeholt werden."

Tatsächlich ist der fidele Nymphensittich auch jetzt noch im Tierheim Bremerhaven (Telefon: 0471/83257) und wartet auf seine Besitzerin oder seinen Besitzer. Sollte sich niemand melden, kann der gelbe Gefiederte natürlich auch an andere Vogelfreunde vermittelt werden - sofern diese sich an ein derart "gefährliches" Tier herantrauen.

Quelle: Polizei Bremerhaven (ots)