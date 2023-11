Immobilienbewertung, aber richtig - Experte verrät, warum man nicht auf Online-Bewertungen setzen sollte

Wollen Immobilienbesitzer den Wert ihres Objektes erfahren, tippen sie ein paar Daten in ein Online-Bewertungstool ein und voilà - innerhalb von Sekunden haben sie einen geschätzten Preis. Bequem, schnell und scheinbar präzise. Diese Tools können jedoch auch gefährlich irreführend sein, indem sie wichtige Aspekte des Immobilienmarktes und der Objektbeschaffenheit nicht beachten.

"Es ist, als ob man einen Arzt über das Internet nach einer Diagnose fragt, basierend auf ein paar Symptomen, die man eingegeben hat", warnt André Heid, qualifizierter Sachverständiger für Immobilien. "Das Ergebnis mag in einigen Fällen stimmen, aber in vielen anderen könnte es weit daneben liegen, mit möglicherweise schwerwiegenden Folgen." Nachfolgend erläutert Heid, was eine professionelle Immobilienbewertung ausmacht und warum Online-Bewertungen oft in die Irre führen.

Herausforderungen bei Online-Immobilienbewertungen

Die Suche nach Immobilienbewertungen ist in den letzten Jahren mit dem Aufkommen von Online-Bewertungstools erheblich einfacher geworden. Doch Vorsicht ist geboten, da diese Tools selten zuverlässige Ergebnisse liefern und erhebliche Risiken bergen können. Standardisierte Algorithmen, eine unzureichende Datenbasis und rechtliche Risiken sind nur einige der Herausforderungen, die Online-Bewertungstools mit sich bringen. So stützt sich der Großteil zum Beispiel auf öffentlich zugängliche Daten, die nicht immer aktuell oder vollständig sind. Die mangelnde Datenqualität kann zu ungenauen Bewertungen führen, die den tatsächlichen Wert einer Immobilie nicht korrekt widerspiegeln. Ein weiteres Problem besteht darin, dass viele Online-Tools nur gelistete Angebotspreise statt tatsächliche Transaktionspreise berücksichtigen. Das kann zu erheblichen Verzerrungen führen.

Des Weiteren verwenden die meisten Online-Bewertungstools standardisierte Algorithmen, die nicht immer für spezielle Immobilientypen oder bestimmte Regionen optimiert sind. Marktveränderungen und Zinsanpassungen können bei der Nutzung von Online-Tools erhebliche Falschbewertungen verursachen, da sie solche dynamischen Veränderungen nicht angemessen berücksichtigen können. Ein weiteres gravierendes Problem ist die fehlende physische Inspektion der Immobilie. Faktoren wie bauliche Mängel, die direkte Umgebung oder geplante Infrastrukturprojekte werden in der Folge nicht ausreichend berücksichtigt. Darüber hinaus können Online-Bewertungstools rechtliche Risiken mit sich bringen, da sie Baulasten, Dienstbarkeiten und Teilungserklärungen oft übersehen, die zukünftige Bauprojekte oder rechtliche Verpflichtungen beeinflussen könnten.

Warum persönliche Expertise unverzichtbar ist

Die Auswahl des richtigen Online-Tools ist eine Herausforderung, da die Qualität und Genauigkeit der Ergebnisse stark variieren. Hinzu kommt, dass Immobilienbewertungen in den meisten Fällen menschliches Urteilsvermögen erfordern, das Online-Tools fehlt. Persönliche Erfahrung und lokale Marktkenntnisse sind unersetzlich. In der Folge können Online-Tools den Wert einer Immobilie leicht über- oder unterschätzen, was Käufern und Verkäufern erhebliche finanzielle Nachteile bringen kann. Eine unsachgemäße Bewertung kann leicht zu Wertabweichungen von bis zu 50 Prozent führen - mit erheblichen finanziellen Auswirkungen.

Angesichts dieser Herausforderungen sollte die Nutzung von Online-Bewertungen mit äußerster Vorsicht erfolgen. Bestenfalls sollte sie lediglich als erster Orientierungspunkt dienen. Es ist dringend ratsam, zusätzlich einen erfahrenen Immobilienbewerter heranzuziehen.

Merkmale guter Immobilienbewertungen

Eine gute Immobilienbewertung zeichnet sich durch mehrere Schlüsselfaktoren aus, die sicherstellen, dass der ermittelte Wert genau und zuverlässig ist. Dazu gehört eine gründliche Inspektion der Immobilie, um den Zustand, die Besonderheiten - so zum Beispiel ein großer Garten, ein Swimmingpool oder eine erstklassige Küchenausstattung - und den Renovierungsbedarf lückenlos zu erfassen. Ebenso wichtig ist die Analyse vergleichbarer Verkäufe, bei der ähnliche Immobilien in derselben Region, die kürzlich verkauft wurden, als Referenz dienen. Die Infrastruktur spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle, da Faktoren wie die Nähe zum Arbeitsplatz, die Sicherheit und die Verfügbarkeit von Dienstleistungen den Wert beeinflussen. Eine umfassende Marktanalyse, die aktuelle Markttrends und wirtschaftliche Faktoren berücksichtigt, ist unerlässlich. Hierbei werden relevante Aspekte wie Angebot, Nachfrage und Zinsraten in Betracht gezogen.

Zudem muss eine hochwertige Immobilienbewertung natürlich den gesetzlichen Vorschriften und rechtlichen Standards entsprechen, die in der jeweiligen Region gelten. Die Objektivität des Gutachters ist ein weiterer wichtiger Aspekt, um sicherzustellen, dass die Bewertung frei von persönlichen Interessen ist. Der Gutachter sollte unparteiisch und fair sein, um eine neutrale Einschätzung zu gewährleisten. Schließlich sollte die Berichterstattung klar und verständlich sein, um die sich ständig ändernden Markttrends angemessen zu berücksichtigen. Wenn es um den Kauf, den Verkauf oder die Finanzierung einer Immobilie geht, ist das entscheidend. Entsprechend ratsam ist es, keine Abstriche bei der Immobilienbewertung zu machen, sondern einen erfahrenen Makler oder lizenzierten Gutachter zu beauftragen, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Quelle: Heid Immobilienbewertung & Immobiliengutachter sowie Sachverständigen GmbH (ots)