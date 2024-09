Entwarnung nach Polizei-Großeinsatz an Schule in Wuppertal

Nach einem Großeinsatz der Polizei an einer Schule in Wuppertal am Mittwochmittag haben die Behörden Entwarnung gegeben. Nach bisherigen Ermittlungen sei niemand bedroht oder verletzt worden, teilten die Beamten am Nachmittag mit.

Es sei keine verdächtige Person festgestellt worden, hieß es. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.



Aus den Räumen eines Berufskollegs im Stadtbezirk Elberfeld war über den Notruf eine verdächtige Person gemeldet worden, die einen mutmaßlich gefährlichen Gegenstand in der Hand mit sich führe. Daraufhin durchsuchte die Polizei das Gebäude nach der beschriebenen Person, um eine Ansprache zu versuchen. Quelle: dts Nachrichtenagentur