Weiterer Autodiebstahl: Porsche Oldtimer entwendet - Erkrath - 2403019

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits berichtete, ist am Montagmorgen (4. März 2024) vom Parkplatz der S-Bahn-Station in Erkrath-Hochdahl ein VW Golf entwendet worden (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2403017 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5727496).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Nur kurze Zeit später wurde der Polizei dann ein weiterer Fahrzeugdiebstahl gemeldet: Demnach hatte um kurz nach 9 Uhr morgens der Halter eines braunen Porsche Targa Carrera festgestellt, dass sein Oldtimer (Baujahr 1980) aus einer Tiefgarage an der Leibnizstraße entwendet worden war. Der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen ME - AS 30H hat einen Zeitwert von rund 68.000 Euro und ist 220.000 Kilometer gelaufen. Wie sich die Täter Zugang in die Tiefgarage verschafften, ist aktuell noch nicht geklärt. Ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen ist die Frage, ob es einen Tatzusammenhang zu dem am Bahnhof entwendeten VW Golf gibt. Der Porsche wurde ebenso wie der Golf zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei fragt:

Wer kann etwas zum Verbleib des Porsche sagen oder die Ermittlungen mit sonstigen sachdienlichen Hinweisen unterstützen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02104 9480-6450 mit der Polizei in Erkrath in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizei Mettmann (ots)