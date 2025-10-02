Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Überweisen ohne Warten – ab 9. Oktober werden Echtzeit-Zahlungen Pflicht

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 14:51 durch Sanjo Babić
Bild: Gerd Altmann / pixelio.de
Der MDR gibt Praxistipps zu Überweisungen rund um Zeitumstellung und Stichtage. Hintergrund: Ab 9. Oktober müssen Banken im Euroraum Echtzeitüberweisungen rund um die Uhr anbieten – ohne Aufpreis gegenüber Standard-SEPA, geregelt durch EU-Verordnung 2024/886.

Für Verbraucher bedeutet das: Geld geht in Sekunden an – auch nachts, am Wochenende und an Feiertagen. Cut-off-Zeiten klassischer SEPA-Transfers verlieren an Bedeutung, Betrugs- und Namenschecks gewinnen an Relevanz. Empfehlenswert sind aktualisierte Empfängerprüfungen und Benachrichtigungen in der Banking-App.

Wichtig bleibt Wachsamkeit: Phishing-Maschen zielen auf den Sofort-Charakter. Finanzportale raten, Limits zu setzen, Kontosalden zu überwachen und IBAN-Namen-Abgleich zu nutzen, wo verfügbar. Die neue Pflicht senkt zudem Gebühren – Echtzeit darf nicht teurer sein als Standard-SEPA.

