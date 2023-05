Messerstecherei in Köln: 15-Jähriger verletzt zwei Jugendliche – einen davon schwer

Am Freitag bestätigte die Kölner Polizei, dass es bereits am Dienstag zu einer Messerstecherei im Kölner Stadtteil Kalk gekommen war und nun ein Tatverdächtiger festgenommen wurde. Bei der heftigen Auseinandersetzung war ein 18-Jähriger schwer und ein 17-Jähriger leicht verletzt worden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach einer Messerstecherei zwischen Jugendlichen in Köln-Kalk hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das gab sie am Freitag bekannt, wie der Kölner Express berichtet. Der Mulitikultikiez Kalk gilt seit Jahren als Problemviertel.

Bei der Tat am Dienstagabend in der Nähe des Einkaufszentrums Köln-Arcaden wurden zwei Jugendliche bei einem Streit verletzt. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 15-Jährigen. Ein Sprecher der Kölner Polizei gab bekannt:

"Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, bei einer Auseinandersetzung den 17-Jährigen mit einem Messer leicht und den 18-Jährigen schwer verletzt zu haben."

Die Beamten nahmen den jungen Mann bereits am Mittwoch fest, am Donnerstag wurde er dem Haftrichter vorgeführt. Seitdem sitzt der mutmaßliche Täter wegen versuchten Totschlags in U-Haft. Auch sein 18-jähriger Bruder wurde festgenommen – er soll auch in das Geschehen vom Dienstag verwickelt sein. Zur Nationalität des Täters machte die Polizei keine Angaben."

Quelle: RT DE