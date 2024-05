Mönchengladbach: Diebstahl am Flughafen

Unbekannte haben am Flughafen Mönchengladbach Inventar aus einem Flugzeugwrack gestohlen. Die Tat ereignete sich vermutlich innerhalb der vergangen drei Wochen.

Am Donnerstag, 23. Mai, erhielt die Polizei Kenntnis von einem besonders schweren Fall des Diebstahls an der Flughafenstraße und entsandte ein Streifenteam. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass Unbekannte in ein Flugzeugwrack auf einem Abstellgelände eingedrungen waren und aus dem Cockpit diverses Inventar - darunter viele Kabel - entwendet hatten.

Die entwendeten Einzelteile seien sehr hochwertig, gab der Besitzer des Wracks vor Ort gegenüber der Polizei an. Der entstandene Schaden wird auf eine sechsstellige Summe beziffert. Nach Einschätzung des Besitzers müsse sich die Tat innerhalb der letzten drei Wochen ereignet haben. Die Kriminalpolizei sicherte mögliche Spuren an den Überresten des Flugzeugs und hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.



Quelle: Polizei Mönchengladbach (ots)