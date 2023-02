rbb-exklusiv: Brandenburger Landesschülerrat gegen mehr Distanzunterricht

Der Brandenburger Landesschülerrat lehnt den Vorschlag von Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) ab, dem Lehrermangel im Land mit mehr Distanzunterricht zu begegnen.

Der Landesschülerrat sei absolut dagegen, dass ältere Schüler mehr zu Hause lernen, sagte Sprecherin Paula Baumgarten am Donnerstag im rbb24 Inforadio. Im Distanzunterricht in der Corona-Zeit hätten Schülerinnen und Schüler weniger gelernt: "Der Bildungstrend zeigt, dass wir in der Corona-Zeit mit der Leistung sehr stark abgesackt sind. Das jetzt nochmal zu wiederholen, wäre fatal für die Bildung".

Stattdessen müssten die Bedingungen in den Schulen verbessert werden, forderte Baumgarten: "Es braucht sehr viel mehr Lehramtsabsolventen, und wir müssen es schaffen dafür zu sorgen, dass der Beruf des Lehrers wieder attraktiv wird für die jungen Leute."

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)