Versicherungsexperte hilft Unwetter-Geschädigten, wenn die Versicherung die Elementarschäden nicht bezahlen will

Für viele betroffene Menschen und Unternehmer in den Hochwassergebieten beginnen nun die Telefonate und Mailverkehr mit der Versicherung. Und für viele wird das ein böses Erwachen; denn plötzlich stellen sie fest, dass die Elementarversicherung bei der Hausratsversicherung oder bei der Versicherung des Geschäfts nicht angewählt wurde.

Um den Tarif ein bisschen günstiger zu machen, hat der eigene Vermittler davon abgeraten, nicht aufgeklärt oder einfach selbst so entschieden - die Folge: Versicherungen zahlen nicht! "Dass sowas passiert ist ein absolutes Unding und zerstört das Vertrauen in unsere gesamte Branche", sagt Wladimir Simonov. Er ist seit über 15 Jahren Versicherungsmakler und heute als Berater für Finanzberater aktiv. Simonov weiß: Es gibt Hoffnung, auch wenn keine Elementarversicherung abgeschlossen wurde. "Ich werde jedem Betroffenen, der sich bei mir meldet, helfen, sein Recht und eine Entschädigung zu bekommen. Wer in gutem Glauben war, das seine Versicherung in einem solchen Fall bezahlt und sich nicht in vollem Bewusstsein gegen eine Elementarversicherung entschieden hat, der kann sich Hoffnungen machen", verspricht der Experte. Wie genau man dabei vorgehen kann, erklärt Simonov Ihnen gern in einem kurzen Interview - alternativ können sich Geschädigte direkt an [email protected] wenden, um kostenfrei Unterstützung zu bekommen.

Quelle: Wladimir Simonov (ots)