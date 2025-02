ARD-DeutschlandTREND: Friedrich Merz gewinnt leicht an Zustimmung – vor allem unter Unions- und AfD-Anhängern

Friedrich Merz hat in der vergangenen Woche leicht an Zustimmung bei den Deutschen gewonnen. Aktuell ist jeder Dritte (32 Prozent) mit der Arbeit des Unions-Kanzlerkandidaten sehr zufrieden bzw. zufrieden – das sind 4 Punkte mehr als vor einer Woche und 7 Punkte mehr als Anfang Januar. Eine Mehrheit von 62 Prozent ist mit der Arbeit von Friedrich Merz weniger bzw. gar nicht zufrieden (-1 im Vgl. zur Vorwoche). -Presselounge: presse.WDR.de

Der Anteil jener Menschen, die sich kein Urteil über Friedrich Merz zutrauen, ist binnen einer Woche um 3 Punkte zurückgegangen. Das hat eine repräsentative Umfrage von infratest dimap unter 1.302 Wahlberechtigten für den ARD-DeutschlandTrend von Montag bis Mittwoch dieser Woche ergeben.

In der vergangenen Woche hatte ein Antrag der CDU/CSU-Fraktion zur Begrenzung der Zuwanderung mit Stimmen der AfD eine Mehrheit im Bundestag erreicht. Der Unions-Entwurf zum so genannten Zustrombegrenzungsgesetz verpasste dagegen eine Mehrheit. Im Vergleich zur bislang letzten Befragung, die an den Tagen vor den genannten Entscheidungen im Bundestag stattgefunden hatte, ist der Zustimmungswert von Friedrich Merz insbesondere unter Anhängern der AfD gestiegen – von 17 auf 29 Prozent binnen einer Woche. Unter den Unions-Anhängern ist die Zufriedenheit mit Merz ebenfalls gewachsen – von 66 Prozent (Anfang Januar) über 75 Prozent (in der Vorwoche) auf aktuell 78 Prozent.

Aktuell kann keiner der Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien eine Mehrheit der Deutschen überzeugen. Dabei werden die Konkurrenten noch etwas schwächer bewertet als Friedrich Merz: Mit dem Grünen-Spitzenkandidaten Robert Habeck sind 27 Prozent zufrieden (-2); zwei Drittel (67 Prozent) sind mit seiner Arbeit unzufrieden. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD kommt auf einen Zufriedenheitswert von 23 Prozent (-1); drei Viertel (74 Prozent) sind mit ihm unzufrieden. Christian Lindner (FDP) verbessert sich auf ebenfalls 23 Prozent Zufriedenheit (+6); sieben von zehn Deutschen (72 Prozent) sind mit ihm unzufrieden. Mit Alice Weidel (AfD) sind unverändert 22 Prozent zufrieden; sieben von zehn Deutschen (69 Prozent) sind mit ihr unzufrieden. Jeder Fünfte (20 Prozent) ist mit der Arbeit der BSW-Vorsitzenden Sahra Wagenknecht zufrieden (-1); sieben von zehn (70 Prozent) sind mit ihr weniger bzw. gar nicht zufrieden. Der Linken-Spitzenkandidat Jan van Aken kommt bei seiner ersten Berücksichtigung im ARD-DeutschlandTrend auf einen Zufriedenheitswert von 6 Prozent; 22 Prozent sind mit ihm unzufrieden und sieben von zehn (72 Prozent) kennen ihn nicht oder trauen sich kein Urteil zu.

Friedrich Merz traut derzeit jeder dritte Wahlberechtigte (33 Prozent) zu, ein guter Bundeskanzler zu sein (+5 im Vgl. zu Mitte Dezember); eine knappe Mehrheit (55 Prozent) traut ihm das nicht zu. Robert Habeck (26 Prozent; -1) und Olaf Scholz (25 Prozent; +6) hält jeweils jeder Vierte für einen guten Bundeskanzler. 65 Prozent trauen das Habeck nicht zu, bei Scholz sind es sieben von zehn Deutschen (69 Prozent). Alice Weidel trauen 18 Prozent der Deutschen zu, dass sie eine gute Bundeskanzlerin wäre (+1); drei Viertel (74 Prozent) trauen ihr das nicht zu.

Befragungsdaten

• Grundgesamtheit: Wahlberechtigte ab 18 Jahren in Deutschland

• Fallzahl: 1.302 Befragte

• Erhebungszeitraum: 3.-5. Februar 2025

• Erhebungsverfahren: Zufallsbasierte Telefon- und Online-Befragung

• Schwankungsbreite: 2* bis 3** Prozentpunkte

* bei einem Anteilswert von 10% ** bei einem Anteilswert von 50%

Die Fragen im Wortlaut:

• Jetzt geht es darum, wie zufrieden Sie mit einigen Politikerinnen und Politikern sind. Sind Sie mit der politischen Arbeit von … sehr zufrieden, zufrieden, weniger zufrieden, gar nicht zufrieden oder kennen Sie ihn bzw. sie nicht?

1) Olaf Scholz (SPD)

2) Robert Habeck (Grüne)

3) Christian Lindner (FDP)

4) Friedrich Merz (CDU)

5) Alice Weidel (AfD)

6) Sahra Wagenknecht (BSW)

7) Jan van Aken (Die Linke)

• Geben Sie bitte zu den folgenden Politikerinnen und Politikern an, ob diese aus Ihrer Sicht ein guter Kanzler bzw. eine gute Kanzlerin wären oder nicht. Wie ist das mit …?

1) Olaf Scholz

2) Friedrich Merz

3) Robert Habeck

4) Alice Weidel

Quelle: ARD Das Erste (ots)