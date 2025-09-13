Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Insa: Schwarz-Rot fällt auf neuen Tiefststand

Freigeschaltet am 13.09.2025 um 11:28 durch Sanjo Babić
Die schwarz-rote Koalition ist in der von Insa gemessenen Wählergunst auf einen neuen Tiefststand gefallen. Im aktuellen Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, verliert die Union einen Prozentpunkt zur Vorwoche und kommt auf 25 Prozent.

Auch die SPD büßt einen Prozentpunkt ein und erreicht nur noch 14 Prozent. Zusammen nur 39 Prozent hatte das Regierungsbündnis seit der Bundestagswahl am 23. Februar noch nie.

Die AfD liegt dadurch mit 25 Prozent (unverändert) wieder gleichauf mit CDU und CSU. Auch die Grünen mit 12 Prozent und die Linke mit 11 Prozent halten ihre Werte aus der Vorwoche. Weiterhin nicht im Bundestag vertreten wären das BSW mit 4 Prozent und die FDP mit 3 Prozent. Auf sonstige Parteien entfallen 6 Prozent (+2).

Datenbasis: Für die Erhebung wurden vom 8. bis 12. September 1.204 Personen befragt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


