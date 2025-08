Handelsverband beklagt "hochprofessionelle Bandenkriminalität"

Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), beklagt einen alarmierenden Anstieg von Ladendiebstählen in Deutschland. "Der Schaden durch Ladendiebstahl lag 2024 bei drei Milliarden Euro - 20 Prozent mehr als 2022", sagte Genth dem Nachrichtenportal T-Online.

Einen direkten Zusammenhang zwischen Self-Scanning-Kassen und Diebstahl wies er zurück: "Diesen Zusammenhang können wir nicht bestätigen." Stattdessen sieht Genth organisierte Banden und zunehmend aggressive Einzeltäter als Hauptproblem.



"Zum einen gibt es hochprofessionelle Bandenkriminalität. Tätergruppen fahren gezielt durch Innenstädte, stehlen hochwertige Ware - Parfüm, Schuhe, Elektronik - und verkaufen sie auf dem Graumarkt", so Genth. "Zum anderen nehmen aggressive Einzeltäter zu, die Mitarbeitende angreifen, wenn sie erwischt werden." Auch bei der Strafverfolgung sieht Genth großen Handlungsbedarf: "Händler erstatten Anzeige, und die Staatsanwaltschaften stellen anschließend aus Effizienzgründen ein. In der Konsequenz melden viele Händler frustriert viele Ladendiebstähle nicht mehr bei der Polizei", so Genth weiter. "Deshalb ist die Dunkelziffer extrem hoch: 98 Prozent der Diebstähle werden nicht angezeigt."



Genth forderte gesetzliche Änderungen, Investitionen in Sicherheit und eine bessere Ausstattung der Justiz. "Ich fürchte Zustände wie in den USA, wo fast alles hinter Glas liegt. Das ist ein Ausdruck von Misstrauen gegenüber allen Kunden - obwohl über 90 Prozent ehrlich sind." Der Staat müsse deshalb "härter durchgreifen" und Strafverfolgungsbehörden besser ausstatten.