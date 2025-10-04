Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Essen-Fischlaken: Pkw im Baldeneysee - zwei Personen unverletzt - Fahrzeug geborgen

Freigeschaltet am 04.10.2025 um 07:22 durch Sanjo Babić
In der vergangenen Nacht wurde die Leitstelle der Feuerwehr Essen um 1:55 Uhr von der Polizei Essen über einen Pkw im Baldeneysee informiert. Aus bisher unbekannter Ursache war im Bereich Hardenbergufer in Essen-Fischlaken ein Pkw in den Baldeneysee gerollt. Die beiden Insassen konnten sich selbstständig vor dem Eintreffen der Rettungskräfte ans Ufer retten und blieben unverletzt - waren jedoch komplett durchnässt.

Beim Eintreffen der Einsatzleitung der Feuerwehr Essen befand sich das Fahrzeug rund 50 Meter vom Ufer entfernt und ragte nur noch teilweise aus dem Wasser. Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Kupferdreh besetzten umgehend das Mehrzweckboot "Franz" und fuhren damit zur Einsatzstelle. Zusätzlich ging die Taucherstaffel der Essener Feuerwehr am See in Bereitstellung. Von der Feuerwache Mitte eilte der schwere Hilfeleistungszug herbei, der über die technischen Mittel zur Bergung des Fahrzeuges verfügt.

Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst versorgte die beiden Personen, die glücklicherweise unverletzt geblieben waren. Ein Transport ins Krankenhaus lehnten beide ab.

Im Einsatzverlauf wurde der Pkw vom Mehrzweckboot aus angeschlagen und anschließend mit der Seilwinde des Rüstwagens an Land gezogen. Nach rund zwei Stunden war das stark beschädigte Fahrzeug geborgen. Da anfangs nicht auszuschließen war, dass Betriebsmittel aus dem Fahrzeug auslaufen wurde das Umweltamt der Stadt Essen hinzugezogen.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt jetzt die Polizei Essen

Die Feuerwehr Essen war mit 20 Einsatzkräften rund zweieinhalb Stunden in Einsatz.

Quelle: Feuerwehr Essen (ots)

