Bergisch Gladbach: Scheibe von Linienbus geht zu Bruch - glücklicherweise niemand verletzt

Eine Seitenscheibe von einem Linienbus ist am Mittwochmittag (18.12.) in Teilen zerstört worden. Der 60-jährige Fahrer vernahm gegen 12:30 Uhr ein knallartiges Geräusch. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Bus auf der Overather Straße zwischen den Haltestellen Thomas-Morus-Akademie und Vinzenz-Palotti-Straße mit Fahrtrichtung Bockenberg.

Ursache war, dass offensichtlich ein Gegenstand von außen mit Wucht gegen die Scheibe flog. Glücklicherweise brachte der 60-Jährige den Bus - der mit circa 10 Fahrgästen besetzt war - gefahrlos zum Stillstand. Das Busunternehmen schickte einen Ersatzbus auf die Strecke und ließ den Bus ins Depot fahren. Für diese Fahrt wurde die Scheibe der linken Fahrzeugseite in Teilen nach innen weggeschlagen, sodass bei der Inaugenscheinnahme durch die Polizei der Ursprungszustand nicht mehr gegeben war.

In Anbetracht der Umstände hat die Polizei am Nachmittag zunächst wegen des Verdachtes eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt. Die Overather Straße musste kurzzeitig für die Spurensuche gesperrt werden; Hinweise auf einen Täter konnten noch nicht ermittelt werden. Die Polizei RheinBerg hofft nun auf Zeugen, die am Mittag auf der Grünfläche neben der Overather Straße eine oder mehrere Personen beobachtet haben, die einen Gegenstand in Richtung des Busses geworfen/geschleudert haben. Hinweise bitte unter 02202 205-0.



Quelle: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)