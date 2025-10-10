Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
UFO über Bayern? Pilot filmt mysteriöses Objekt

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 07:55 durch Sanjo Babić
BILD berichtet, ein britischer Pilot habe über Bayern ein unbekanntes Flugobjekt gefilmt; die Redaktion zeigt Sequenzen aus dem Cockpit. Laut BILD halten Luftfahrtexperten natürliche und technische Ursachen – von Drohnen über Ballons bis zu Himmelsphänomenen – für möglich. Eine offizielle Einstufung liege nicht vor, heißt es im Bericht.

Fachleute verweisen darauf, dass Kameraeffekte, atmosphärische Erscheinungen und Blickwinkel bei Nacht leicht täuschen. Auch Navigationslichter, Satelliten oder Space-Debris können ungewöhnliche Eindrücke erzeugen. Behörden prüfen in solchen Fällen zunächst Flugbewegungen und NOTAM-Hinweise.

Der Pilot selbst spricht von einer „ungewöhnlichen“ Begegnung, vermeidet aber festgelegte Deutungen. Solange keine Messdaten und unabhängige Beobachtungen vorliegen, bleibt die Sichtung unbestätigt. Ob weitere Zeugen oder Radardaten auftauchen, ist offen.

