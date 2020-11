Christliche Kirchen bringen zu Weihnachten eine Hausliturgie heraus

Die katholische Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) geben für Menschen, die die Teilnahme an Weihnachts-Gottesdiensten wegen der Corona-Pandemie scheuen, eine eigens angefertigte "Hausliturgie" heraus.

"Wir werden vermutlich schon Ende nächster Woche bundesweit einen Flyer mit einer Hausliturgie für Weihnachten herausgeben", sagte der Sprecher der Bischofskonferenz, Matthias Kopp, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Darin werden das Weihnachtsevangelium enthalten sein, Weihnachtslieder und zwei Gebete."



Der Flyer werde zum Download im Netz bereit stehen. Überdies werde die Deutsche Bischofskonferenz eine halbe Million Exemplare in gedruckter Form an die Bistümer weiter reichen; ähnliches könnte auch die EKD tun. Das Angebot richte sich an Familien, die sich im Weihnachtsgottesdienst keinem Infektionsrisiko aussetzen wollten, sowie an ältere Mitbürger, sagte der Sprecher der Bischofskonferenz. Alles andere werde in den Bistümern, also dezentral, entschieden und organisiert. Kopp sagte, man könne den weiteren Fortgang der Pandemie und deren Konsequenzen nicht übersehen, fügte aber hinzu: "Weihnachten findet statt - in welcher Form auch immer."

Quelle: dts Nachrichtenagentur