Germersheim: Brand eines Wohnhauses mit Schutzengeln

Durch ein Feuer wurde ein Wohnhaus in der Germersheimer Innenstadt unbewohnbar. Am Samstagmorgen kam es zum Brand eines Wohnhauses in der Oberamtsstraße in Germersheim.

Durch die Feuerwehr wurde das Feuer gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser verhindert. Die Bewohner konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Zur Brandursache wird polizeilich ermittelt.

Quelle: Polizeidirektion Landau (ots)