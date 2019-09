Kommandowechsel auf Fregatte "Schleswig-Holstein"

Am Mittwoch, dem 25. September 2019 um 10 Uhr, findet auf der Fregatte "Schleswig-Holstein" ein Kommandowechsel statt. Fregattenkapitän Ingo Mudrack (46) übergibt das Kommando an Fregattenkapitän Andreas Mückusch (42). Mudrack hatte das Kommando über die Fregatte der Klasse F 123 im April 2017 übernommen. Musikalisch wird die Kommandoübergabe durch das Luftwaffenmusikkorps Münster begleitet.

"Als ich das Kommando im April 2017 übernahm, befand sich die 'Schleswig-Holstein' noch in der Instandsetzungsphase, gefolgt von der Fähigkeitsanpassung. Somit musste sich das Schiff samt Besatzung erst wieder zu einer Einheit formen. Im darauffolgenden Ausbildungs- und Einsatzprogramm ist dies meiner Besatzung mit Bravour und dem nötigen Biss gelungen. Die hohe Motivation und der Kampfgeist der Besatzung auf Erreichtes blieb aber davon stets unberührt, sodass ich mich nur ungern von dieser leistungsstarken Besatzung trenne", so Fregattenkapitän Mudrack über seinen bevorstehenden Abschied.

Fregattenkapitän Mückusch kommt aus dem Bundesministerium der Verteidigung und freut sich auf die neue Aufgabe: "Die Verwendung als Kommandant der Fregatte 'Schleswig-Holstein' ist der emotionale Höhepunkt meiner bisherigen Laufbahn als Marineoffizier. Nach vier Jahren an Land, bei der NATO und im BMVg, kann ich nun wieder an Bord eines Kampfschiffes zurückkehren. Vor allem dieses Schiff als Kommandant zu übernehmen, auf dem ich vor mehr als 17 Jahren meine erste Verwendung hatte, macht mich sehr glücklich. Ich danke meinem Vorgänger, der mir ein hervorragendes Schiff mit einer hoch motivierten und professionellen Besatzung übergibt. Gemeinsam mit dieser Besatzung, freue ich mich, die kommenden Herausforderungen anzupacken." Mudrack wird in Zukunft als Referent im Bundesministerium der Verteidigung eingesetzt.

Quelle: Presse- und Informationszentrum Marine (ots)