Deutliche Mehrheit hat genug von Klimawahn und Energiewende

Geht es nach der deutschen Bundesregierung, dann gibt es kein wichtigeres Thema als die Abwehr der angeblich kurz bevorstehenden Klima-Katastrophe. Dieser Wahnvorstellung wird in Deutschland mittlerweile alles andere untergeordnet.

Sogar in der Präambel des Ampel-Koalitionsvertrags steht als oberstes Gebot die Umwandlung der sozialen Marktwirtschaft in eine ökologische Marktwirtschaft – womit letztendlich Öko-Sozialismus oder Klima-Kommunismus gemeint ist. Die übergroße Mehrheit der Deutschen hat jedoch ganz andere Sorgen.



88 % sehen Energiewende unrealisierbar

Sie leidet nicht unter einer herbeihalluzinierten Klimakrise, sondern unter den Folgen der seit Angela Merkel zur Staatsdoktrin erhobenen Energiewende. Inzwischen ist die Ablehnung dieser Irrsinnspolitik auf einem Allzeithoch angelangt. Die Scholz-Regierung sieht sich in ihren Kernvorhaben einer massiven Skepsis und Ablehnung gegenüber wie keine andere Bundesregierung zuvor. Eine Forsa-Umfrage ergab, dass 88 Prozent der Befragten der Meinung sind, dass ein Erfolg der Energiewende nicht realistisch sei. Nur zehn Prozent glauben noch daran, dass der Energiebedarf Deutschlands tatsächlich mit Sonnen- und Windenergie gedeckt werden könne.

Mehrheit für Erdgas und Atomkraft

59 Prozent befürworten weiterhin die Nutzung von Erdgas als Energiequelle, 57 Prozent sprechen sich für eine Beibehaltung der Atomenergie aus – also sogar deutlich mehr als noch vor 10 Jahren. Die Deutschen haben realisiert, dass ihre Regierung auf einer selbstmörderischen Geisterfahrt ist. Trotzdem fabuliert Bundeskanzler Scholz unverdrossen, die Energiewende werde gelingen und bis 2030 würden 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Deshalb wird an Heizungsverboten und Gebäudesanierungsplichten festgehalten, an der Installation von Wärmepumpen – und vor allem an der Abschaltung der letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke diesen Monat. Die Bundesregierung setzt mit der Brechstange eine Politik fort, die schon jetzt gescheitert ist und die von einer überwältigenden Mehrheit der eigenen Bevölkerung abgelehnt wird."

