Weitere Festnahmen nach Mord am Frankfurter Hauptbahnhof

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat drei weitere Tatverdächtige im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen am Frankfurter Hauptbahnhof im August 2024 festnehmen lassen. Wie die Behörde am Dienstag mitteilte, wurden die Männer in Lahr und Breisach in Baden-Württemberg gefasst. Bei Durchsuchungen in drei Objekten der Verdächtigen sollten weitere Beweismittel gesichert werden.

Der mutmaßliche Schütze, ein 55-jähriger türkischer Staatsangehöriger, hatte am 20. August vergangenen Jahres einen 27-jährigen Landsmann an Gleis 9 erschossen. Hintergrund soll eine Familienfehde gewesen sein. Bereits im Dezember 2024 waren vier weitere Verdächtige festgenommen worden.



Den jetzt gefassten Männern - zwei Deutsche und ein Türke - werden unterschiedliche Rollen bei der Tat vorgeworfen. Ein 33-Jähriger soll die Tat koordiniert haben, ein 28-jähriger Türke plante demnach einen Anschlag in Mainz, falls das Opfer dort auftauchen würde. Gegen einen weiteren 28-jährigen Deutschen wird Verabredung zum Verbrechen ermittelt. Quelle: dts Nachrichtenagentur