Achern: Bagger in Vollbrand zwischen Mösbach und Waldulm

Zum Brand eines Mobilbaggers wurden die Einsatzkräfte der Abteilungen Mösbach und Achern der Feuerwehr Achern am Samstagmorgen um 7:46 Uhr auf die Kreisstraße 5311 zwischen Mösbach und Waldulm alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Bagger bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte unter Vornahme eines Löschangriffs unter Atemschutz rasch abgelöscht werden.

Austretende Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel an der weiteren Ausbreitung gehindert. Zur Beseitigung der Schäden an der Fahrbahn und der Verunreinigungen in dem angrenzenden Grünstreifen waren Vertreter des Landratsamtes Ortenaukreis sowie der Straßenmeisterei vor Ort. Im Einsatz waren bis kurz vor 9:00 Uhr insgesamt vier Fahrzeuge und 21 Ensatzkräfte der Feuerwehr Achern.

Quelle: Feuerwehr Achern (ots)