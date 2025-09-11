Bericht: Datenhändler verkaufen Handynummern von Merz und Ministern

Mobilnummern des Bundeskanzlers, von Kabinettsmitgliedern, Behördenchefs und führenden deutschen Militärs liegen offenbar bei kommerziellen Datenhändlern. Das berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf Informationen eines Hinweisgebers aus Italien, der sich damit zuerst direkt an Betroffene sowie an deutsche Behörden gewandt haben soll.

Auch von der Chefin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Claudia Plattner, sowie der Bundesbeauftragten für den Datenschutz, Louisa Specht-Riemenschneider, fanden sich zum Recherchezeitpunkt aktuelle Handynummern bei den Datenhändlern. Das BSI bestätigt auf Anfrage des Nachrichtenmagazins, die aufgefundene Nummer seiner Präsidentin sei "korrekt".



Die Behörde sehe "durch die Aggregation der Daten, den unklaren Ursprung der Daten, die Aktualität der Daten und im einfachen Zugang zu den Daten ein erhöhtes Risiko für gezielte Phishing-Angriffe oder Identitätsdiebstahl". Man sei dazu mit dem Bundeskriminalamt, den Ministerien und Betroffenen im Austausch und prüfe "mögliche nächste Schritte intensiv".



Louisa Specht-Riemenschneider, Bundesdatenschutzbeauftragte, erfuhr laut "Spiegel" erst durch die Recherche, dass ihre Handynummer auffindbar war, was sie "klar ablehne". Sie habe Vertrauen, dass die zuständigen Behörden alles versuchten, "gegen Geschäftsmodelle vorzugehen, die rechtswidrig sind". Zudem sollten "die Aktivitäten von Datenbrokern durch den Gesetzgeber deutlicher unterbunden werden, als das heute der Fall ist", forderte Specht-Riemenschneider. Beim Bundespresseamt hieß es, man äußere sich "aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht zu den Kommunikationsmitteln des Bundeskanzlers".



Quelle: dts Nachrichtenagentur





