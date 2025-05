Merkel: Können für Margot Friedländer "nicht dankbar genug sein"

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Verdienste der am Freitag verstorbenen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer gewürdigt. "Wir können gar nicht dankbar genug sein, dass Margot Friedländer die Kraft fand, von ihrer Leidens- und Lebensgeschichte zu erzählen. Damit legte sie Zeugnis ab", sagte Merkel der "Bild".

Sie habe das getan, weil sie überzeugt gewesen sei, "dass es von überragender Bedeutung war und ist, gerade junge Menschen dafür zu gewinnen, sich entschieden gegen Ausgrenzung, Abwertung, Rassismus, Antisemitismus und jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu wenden".

"Für mich kann kein Satz dieses Vermächtnis eindrucksvoller vermitteln als Margot Friedländers eigene, bis zuletzt wieder und wieder gesagten Worte: 'Seid Menschen'", so Merkel.

Margot Friedländer war am Freitag im Alter von 103 Jahren gestorben. Sie war nach Jahrzehnten als Emigrantin in New York im hohen Alter in ihre Geburtsstadt Berlin zurückgekehrt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur