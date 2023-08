Grefrath: Motorradfahrer stürzt beim Bremsen - Maschine verbrennt

Ein Bremsmanöver, um die Vorfahrt zu achten, hatte am Montagnachmittag schwerwiegende Folgen für einen Motorradfahrer. Der 72-Jährige aus Kempen war auf der Ziegelheider Straße unterwegs und wollte nach rechts auf den Liekweg abbiegen.

An der Einmündung bremse er ab. Dabei rutschte das Vorderrad seiner Maschine weg und er stürzte. Während der Mann nur leicht verletzt wurde, ging das Motorrad in Flammen auf. Auch die Fahrbahn und ein angrenzender Grünstreifen wurden in Mitleidenschaft gezogen.



Quelle: Kreispolizeibehörde Viersen (ots)