Achern: PKW Brand droht auf Wohn- und Geschäftsgebäude überzugreifen

Zum Brand von mehreren Fahrzeugen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern am Montagnachmittag um 13:43 Uhr auf den Parkplatz eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Allerheiligen Straße in Achern alarmiert.

Mit Eingang des Einsatzalarms bei der Feuerwehr Achern teilte die Integrierte Leitstelle Ortenau bereits mit, dass mehrere Anrufer einen in Vollbrand stehenden PKW meldeten, der auf das angrenzende Gebäude überzugreifen drohe. Bereits auf der Anfahrt des Löschzugs konnte über der Kernstadt eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Beim Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle hatten die Flammen des in Vollbrand stehenden PKWs bereits auf einen angrenzenden Baum übergegriffen und drohten sich auf das Wohn- und Geschäftsgebäude auszubreiten. Mit zwei Atemschutztrupps konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und eine Riegelstellung zum Gebäude vorgenommen werden. Das angrenzende Gebäude wurde von außen mittels der Drehleiter und von Innen auf eine Brand- und Rauchausbreitung kontrolliert, Maßnahmen der Feuerwehr Achern waren hier nicht erforderlich. Im Einsatz waren bis kurz vor 15 Uhr insgesamt 4 Fahrzeuge und 18 Einsatzkräfte der Feuerwehr Achern. Quelle: Feuerwehr Achern (ots)