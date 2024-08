Mann im Frankfurter Hauptbahnhof erschossen - Motiv noch unklar

An einem Bahnsteig im Frankfurter Hauptbahnhof hat ein 54 Jahre alter Mann am Dienstagabend einen 27-Jährigen erschossen. Der Tatverdächtige wurde noch im Bahnhofsgebäude festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Schütze gegen 21 Uhr dem Opfer am Bahnsteig des Gleises 9 von hinten genähert - er gab in der Folge mehrere Schüsse aus einer Pistole ab. Anschließend flüchtete der 54-Jährige und entledigte sich dabei der Tatwaffe, Beamte der Bundespolizei konnten an Gleis 7 stellen und ihn widerstandslos festnehmen.



Der 27-Jährige verstarb noch am Tatort. Bei beiden Männern handelt es sich um türkische Staatsangehörige. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte von den Ermittlern sichergestellt werden.



Der Tatverdächtige sollte noch am Mittwoch durch die Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main vorgeführt werden, der über die Anordnung von Untersuchungshaft entscheiden sollte. Die Hintergründe der Tat inklusive des Motivs waren zunächst unklar - die Ermittlungen dazu laufen. Quelle: dts Nachrichtenagentur