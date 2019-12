Weilerwist: War es der böse Wolf oder doch Rotkäppchen?

Bereits in der Nacht zum 29.11.2019 versuchten Unbekannte in vier Baucontainer einer Baustelle an der Euskirchener Straße einzubrechen. An drei Containern blieb es beim Versuch. An einem als Umkleidekabine genutzten Container gelang es den Dieben, ins Innere vorzudringen. Aus diesem Container wurden diverse Kleidungsstücke sowie einige Fahrzeugschlüssel von Baumaschinen gestohlen.

In dem Baucontainer wurde ein vermutliches Karnevalskostüm (Rotkäppchen) nebst Unterwäsche, Tasche und Schuhen aufgefunden und sichergestellt. Es ist wahrscheinlich, dass dies von der oder den Tatverdächtigen zurückgelassen wurde. Die Polizei Euskirchen sucht nun nach Personen, die Angaben zum EigentümerIn dieses Kostüms machen können. Beobachtungen und sachdienliche Hinweise werden telefonisch an 02251 / 799-570 oder 02251 / 799-0 sowie per E-Mail an [email protected] erbeten. Quelle: Kreispolizeibehörde Euskirchen (ots)

