Mutmaßliches IS-Mitglied in Baden-Württemberg verhaftet

Beamte des Bundeskriminalamts haben am Mittwoch ein mutmaßliches Mitglied der Terrororganisation "Islamischer Staat (IS)" in Baden-Württemberg verhaftet. Gemeinsam mit Kräften des Landeskriminalamts sei der Mann in Esslingen am Neckar festgenommen worden, teilte der Generalbundesanwalt am Donnerstag mit.

Der Iraker Mahmoud A. soll sich laut Anklage "spätestens im Mai 2016 im Irak" der Terrormiliz angeschlossen haben und auch für diese als Kämpfer tätig gewesen sein. "Nach seiner Einreise in die Bundesrepublik Deutschland im Oktober 2022 hielt er sich für die Begehung von Anschlägen im Auftrag des IS bereit", so die Bundesanwaltschaft. Der Beschuldigte wurde gestern dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der ihm den Haftbefehl eröffnet und den Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet hat. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärte: "Die Festnahme eines weiteren islamistischen Terrorverdächtigen durch das Bundeskriminalamt in einem Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts belegt erneut, wie stark wir die islamistische Szene im Visier haben. Unsere Sicherheitsbehörden sind äußerst wachsam, verfolgen jeden Hinweis und schlagen hart zu, um unser Land gegen islamistische Bedrohungen zu schützen. Ich danke den Ermittlern des BKA für den konsequenten Zugriff." Quelle: dts Nachrichtenagentur