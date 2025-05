Rentengewinn bei der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance geht nach Baden-Württemberg

Ein/e noch anonyme/r Spielteilnehmer/in aus dem Landkreis Karlsruhe/ Baden-Württemberg hat am Samstagabend die Rente der Sieger-Chance gewonnen.

Bei der Zusatzlotterie der GlücksSpirale sicherte er/sie sich bis ins Jahr 2035 monatliche Zahlungen von 5.000 Euro aufs Konto. Der Rentengewinn im Gesamtwert von 600.000 Euro wurde mit einem Spielauftrag mit der Losnummer 128097 erzielt. Er nahm an Eurojackpot, Spiel 77, SUPER 6, GlücksSpirale und der Sieger-Chance teil.

Ein weiterer Gewinn von 10.000 Euro ging bei der Sieger-Chance am Samstag ebenfalls nach Baden-Württemberg.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird, und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.

Über 2,5 Mrd. Euro flossen in gemeinnützige Zwecke seit Gründung der GlücksSpirale

Aus den Erträgen der GlücksSpirale gingen 2024 bundesweit insgesamt über 62,5 Mio. Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz

und an regionale Organisationen, die auf Länderebene insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten. Mit diesen Erträgen können diese gemeinnützigen Organisationen wieder zahlreiche Projekte unterstützen.

Insgesamt stellte die GlücksSpirale seit ihrer Einführung über 850 Mio. Euro dem Sport, über 740 Mio. Euro der Wohlfahrt, über 590 Mio. Euro dem Denkmalschutz und über 370 Mio. Euro für gemeinnützige Projekte den regionalen Organisationen bereit, insgesamt über 2,5 Mrd. Euro.

Aus den Erträgen der Sieger-Chance gingen in 2024 über 7,9 Mio. Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund. Seit Einführung dieser Zusatzlotterie 2016 flossen insgesamt über 57,5 Mio. Euro an den Deutschen Olympischen Sportbund.

Quelle: LOTTO Bayern (ots)