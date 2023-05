Weniger Unfälle: Freitag, der 13. ist ein Glückstag! Umfassende Datenanalyse der Verti Versicherung AG

Freitag, der 13. gilt in vielen Ländern als ein Tag, an dem besonders viele Unglücke passieren können. Die Verti Versicherung AG, Deutschlands zweitgrößter Kfz-Direktversicherer, hat hinsichtlich dieses Aberglaubens ihre Statistik geprüft und mehr als 850.000 Unfalldaten aus den letzten zehn Jahren ausgewertet. Das - eindeutige, wenngleich nicht wissenschaftlich valide - Ergebnis: Am Freitag, dem 13. passieren nicht mehr Unfälle als an "normalen" Freitagen. Ganz im Gegenteil! Das Unfallrisiko ist an einem Freitag, dem 13. sogar um 10,5 Prozent geringer als an anderen Freitagen.

Interessant auch der Blick auf die Schadenkosten - diese sind am Freitag, dem 13. um fast 16 Prozent geringer als an "normalen" Freitagen. Das Fazit der Analyse: Es kracht also weniger am Freitag, dem 13. und die daraus resultierenden Kosten sind prozentual ebenfalls geringer. Zumindest im Straßenverkehr ist Freitag, der 13. laut den Daten des Versicherers demnach also kein Unglückstag, sondern eher ein Glückstag. Umso besser, dass jedes Jahr mindestens einen und höchstens drei Freitage hat, die auf einen 13. fallen - das nächste Mal im Oktober 2023. An diesem Wochentag kracht es am meisten Und wie sieht es aus, wenn man die komplette Woche betrachtet? Prozentual gesehen passieren die meisten Unfälle am Montag (16,9 Prozent). Knapp dahinter, mit 16,8 Prozent, folgt der Freitag. Auf Platz drei landet der Donnerstag (16,5 Prozent). Damit fällt rund ein Drittel aller Schäden auf die letzten beiden Arbeitstage einer Woche. Am seltensten kracht es übrigens am Sonntag (7,7 Prozent). Unterschiede sind auch bei den entstandenen Schadensummen zu erkennen. Obwohl Freitag und Montag bei der Anzahl der Schäden fast gleichauf sind, ist die Gesamtschadensumme an einem Freitag um mehr als zwei Prozent höher als an einem Montag. Quelle: Verti Versicherung AG (ots)