Waldmohr: Unschuld bewiesen

Ein potentielles Beweisstück kann die Asservatenkammer der Polizei Kusel verlassen. Ende April wurde in Zusammenhang mit einem Einbruch in die Barbarossa-Bäckerei in der Saarpfalzstraße ein Pkw-Schlüssel der Marke "Audi" sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Gegenstand nicht in Zusammenhang zum strafbaren Geschehen steht.

Offenbar hatte ein Unbeteiligter zuvor lediglich seinen Schlüssel in den Geschäftsräumen verloren. Der Schlüssel dürfte zu einem Audi A4 oder A6 ab Baujahr Mitte der 90er Jahre gehören. Er passt lediglich ins Türschloss, nicht aber zum Kofferraum Der Eigentümer kann sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381 - 919-0 oder per E-Mail [email protected] melden und seinen Schlüssel in Empfang nehmen.

Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern (ots)