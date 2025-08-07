Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Thomas Müller: Exklusive Charity-Auktionen zu seinem Vancouver-Wechsel

Thomas Müller: Exklusive Charity-Auktionen zu seinem Vancouver-Wechsel

Freigeschaltet am 07.08.2025 um 11:39 durch Sanjo Babić
Das erste Vancouver-Trikot von Thomas Müller ersteigern Bild: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH Fotograf: Nicolaidis YoungWings Stiftung
Das erste Vancouver-Trikot von Thomas Müller ersteigern Bild: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH Fotograf: Nicolaidis YoungWings Stiftung

United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, startet eine außergewöhnliche Auktionsreihe mit exklusiven Sammlerstücken der Fußballikone Thomas Müller. Die einzigartigen Erinnerungsstücke aus seiner beeindruckenden Karriere werden zugunsten der Nicolaidis YoungWings Stiftung versteigert, einem Herzensprojekt des Weltmeisters, das junge Trauernde in schweren Lebensphasen begleitet und unterstützt.

Ein absolutes Highlight der Auktion: Müllers neues Trikot der Vancouver Whitecaps - persönlich signiert! Ein Unikat, das es so noch nicht zu kaufen gibt.

Neben dem Trikot warten weitere Highlights auf Sammler und Fans: darunter eine kunstvoll gefertigte und lebensgroße Holzskulptur von Thomas Müller, eine überdimensionale Legowand aus über 29.000 Teilen sowie getragene und signierte Trikots aus verschiedenen Spielzeiten beim FC Bayern München. Alle Auktionen finden Sie hier: https://www.unitedcharity.de/Specials/Abschiedsauktion-Thomas-Mueller

Mit dem Erlös der Auktionen unterstützt United Charity die wichtige Arbeit der Nicolaidis YoungWings Stiftung - und setzt gemeinsam mit Thomas Müller ein starkes Zeichen für junge Menschen in Trauer.

Über United Charity

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 17 Millionen Euro gesammelt. Mit den Auktionserlösen werden gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen unterstützt, vorwiegend Kinderhilfsprojekte.

Quelle: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte aber in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige