Hans-Hermann Weyer im Alter von 85 Jahren verstorben

Hans-Hermann Weyer ist am vergangenen Dienstag im Alter von 85 Jahren in seiner Wahlheimat Rio de Janeiro verstorben. Das berichtet die "Münchener Abendzeitung" unter Verweis auf Weyers Familie am Freitag. Der gebürtige Berliner war als Titelhändler bekannt und trat mit selbst entworfenen Uniformen als "Consul Weyer Graf von Yorck" auf.

Eigenen Angaben zufolge will er 465 Honorarkonsulate vermittelt haben. Über seinen Stiefvater soll Weyer Zugang zu Diplomatenkreisen erhalten haben, hieß es. Kontakte soll er Medienberichten zufolge insbesondere nach Südamerika gehabt haben. 1979 gründete Weyer eine eigene Partei, die bei der Bundestagswahl 1980 mit einem Direktkandidaten im Wahlkreis Freising 96 Stimmen erreichte. Weyer trat über viele Jahre in Talkshows sowie in Reklame auf. Boulevardblätter schrieben häufig über sein Jetset-Leben. Quelle: dts Nachrichtenagentur