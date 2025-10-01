Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Alsenz: 90-Jährige bei Alleinunfall leichtverletzt - Schutzengel aktiv

Alsenz: 90-Jährige bei Alleinunfall leichtverletzt - Schutzengel aktiv

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Bild: Polizei
Bild: Polizei

Am Montagnachmittag wurde eine 90-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Kreuznach bei einem Alleinunfall auf der B 48 verletzt.

Gegen 15 Uhr befuhr eine 67-jährige Autofahrerin die Bundesstraße mit ihrem PKW in Richtung Alsenz, kam aus nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Fahrzeugfront gegen einen Baum. Die Fahrerin blieb selbst unverletzt, ihre 90-jährige Beifahrerin erlitt jedoch leichte Verletzungen. 

Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Einsatz waren ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, der Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie die Polizei beteiligt. 

Quelle: Polizeiinspektion Rockenhausen (ots)

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte orig in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige