Alsenz: 90-Jährige bei Alleinunfall leichtverletzt - Schutzengel aktiv

Am Montagnachmittag wurde eine 90-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Kreuznach bei einem Alleinunfall auf der B 48 verletzt.

Gegen 15 Uhr befuhr eine 67-jährige Autofahrerin die Bundesstraße mit ihrem PKW in Richtung Alsenz, kam aus nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Fahrzeugfront gegen einen Baum. Die Fahrerin blieb selbst unverletzt, ihre 90-jährige Beifahrerin erlitt jedoch leichte Verletzungen.

Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Einsatz waren ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, der Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie die Polizei beteiligt.

Quelle: Polizeiinspektion Rockenhausen (ots)