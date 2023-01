Bei Lambrecht brennt es: Feuerwehreinsatz in Ministerwohnung

Am Sonntag kam es in der Berliner Wohnung von der noch amtierenden Verteidigungsministerin Lambrecht zu einem Brand. Lambrecht soll das Feuer jedoch selbst gelöscht haben, verletzt wurde demnach niemand. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Schlagzeilen um die noch amtierende Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) reißen nicht ab: Erst am Montag bat sie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) um ihre Entlassung. Nun wurde bekannt, dass es in der Berliner Privatwohnung von Lambrecht gebrannt hatte. Zunächst berichtete die B.Z. über den Brand in Lambrechts Wohnung in Berlin-Friedrichshain, laut Tagesspiegel wurde der Bericht aus Feuerwehrkreisen bestätigt. Am frühen Nachmittag sollen Zeugen Rauch aus der Wohnung bemerkt und die Feuerwehr gerufen haben.

Die Hilfe der Einsatzkräfte war jedoch nicht nötig gewesen: Die Ministerin soll das Feuer selbst gelöscht haben. Das Feuer soll durch einen in Flammen geratenen Adventskranz ausgebrochen sein. Die Feuerwehrleute hatten lediglich die Fenster im Hausflur geöffnet, damit sich der Qualm verziehen konnte. Verletzt worden war bei dem Brand demnach niemand. Auf welche Weise der Adventskranz in Brand geraten war, ist bisher allerdings unklar.

Am Montag hat die SPD-Politikerin in einer schriftlichen Erklärung zu ihrem Rücktritt bekannt gegeben und Scholz um ihre Entlassung aus dem Amt gebeten. Seit Freitag hatten Medienberichte kursiert, dass Lambrecht zurücktreten wolle."

Quelle: RT DE