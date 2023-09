Musikzug der Feuerwehr Velbert musiziert in Zweibrücken

Musik macht FreuNde und Liebe!! Dass sich dies bewahrheitet, hat der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Velbert mit seiner diesjährigen Orchesterfahrt nach Zweibrücken am vergangenen Wochenende, 15.-17.09.2023 eindeutig bewiesen.

Mit 35 Musikerinnen und Musiker ging es nach Zweibrücken, die Rosenstadt in Rheinland-Pfalz, gelegen zwischen Pirmasens, Kaiserslautern und Saarbrücken.

Dort ist die Stadtkapelle Zweibrücken zuhause, die aus der damaligen Feuerwehrkapelle des Ortes entstanden ist. Heute zählt das 1970 gegründete Orchester ca. 45 aktive Mitglieder.

Der Kontakt nach Zweibrücken entstand tatsächlich über die Liebe. Der Schlagzeuger Janis Külchen aus Velbert lernte bei einem anderweitigen Orchestertreffen die Klarinettistin Jasmin Eichmann aus Zweibrücken kennen und lieben. Beide leben nun in Saarbrücken.

Trotz der Entfernung hat Janis den Kontakt zum Musikzug nie abrechen lassen und spielt in Velbert immer mit, wie es ihm möglich ist. Vielmehr hat er zusammen mit dem Vorstand des Musikzuges die Orchesterfahrt vorbereitet.

"Schon bei der sogenannten Vortour des Vorstandes nach Zweibrücken im Juli dieses Jahres hat es gefunkt", so Norbert Albrecht, Musikzugführer. "Von Anfang an hat die Chemie gestimmt. Wir wurden herzlich empfangen und haben direkt bei einem Auftritt der Stadtkapelle mitgewirkt. Der Rest war eigentlich nur Formsache und Organisation."

Am Freitagmorgen ging es dann mit einem ausgefüllten Tourprogramm los. Neben der Musik hat der Musikzug immer auch weitere Kultur im Gepäck. So wurde das Weltkulturerbe Völklinger Hütte und das Deutsche Schuhmuseum in Hauenstein besucht.

Nach einem Begrüßungsabend zum Kennenlernen ging es Samstagmorgen musikalisch mit einem Doppelkonzert beider Orchester vor dem Zweibrücker Schloss weiter.

Den Auftakt machte Dirigent Bruno Steis mit seiner Mannschaft, nach kurzem Umbau folgte Dirigent Armin Jakobi mit dem Musikzug. Letzterer schwärmte: "Es ist herrlich hier. Eine tolle Kulisse und Atmosphäre, ein super Wetter und beide Orchester können hier zwanglos aufspielen".

Das Musik keine Grenzen kennt, konnte man auch daran erkennen, dass sich die Musikerinnen und Musiker in einigen Registern während der beiden Konzerte vermischten. Zum Abschluss gab es eine Union beider Orchester mit zwei gemeinsamen Stücken.

Beendet wurde der Samstag mit einem erneuten geselligen Abend im Heim der Stadtkapelle. Mit kulinarischen Spezialitäten und bester musikalischer Unterhaltung durch das Duo "passion two", mit Gesang, Gitarre und Saxophon, konnte der Tag ausklingen.

Am Sonntag ließ es sich der Musikzug nicht nehmen, sich für die herzliche Aufnahme und gemeinsamen Stunden bei den Zweibrückern mit einem Martinee-Konzert vor dem Heim der Stadtkapelle zu bedanken.

Die Vorstände, Dirigenten und Musikerinnen und Musiker beider Orchester waren sich einig: das wiederholen wir in Kürze in Velbert!

Quelle: Feuerwehr Velbert (ots)