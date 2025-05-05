Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Zwischenfall bei Klausur: Verkehrsminister Schnieder (CDU) mit Kreislaufproblemen in Klinik

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 14:06 durch Sanjo Babić
Ritter des Papstes, Patrick Schnieder (2025)
Ritter des Papstes, Patrick Schnieder (2025)

Foto: Martin Rulsch, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Während der Kabinettsklausur in der Villa Borsig ist Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) mit einer Kreislaufschwäche zusammengebrochen, berichten dts, BILD und AFP. Er wurde ins Bundeswehrkrankenhaus gebracht und dort untersucht.

Nach übereinstimmenden Berichten sackte Schnieder am Tisch kurzzeitig weg, stabilisierte sich aber wieder. Die Sitzung wurde unterbrochen. Aus Regierungskreisen hieß es, eine Überlastung könne eine Rolle gespielt haben, genaue medizinische Befunde lagen zunächst nicht vor. Der Minister übernahm das Amt in einer Phase intensiver Infrastruktur- und Haushaltsdebatten.

Das Kanzleramt kündigte an, über seinen Zustand zu informieren, sobald belastbare Angaben vorliegen. Die Klausur befasst sich mit Standortthemen, Planungsbeschleunigung und Verwaltungsmodernisierung.

Quelle: ExtremNews


