14! Festnahme nach 200 Taten

BILD Schleswig-Holstein berichtet von der Festnahme eines 14-Jährigen in Husum, dem rund 200 Delikte zugerechnet werden. Laut Bericht reichen die Vorwürfe von Diebstahl bis Sachbeschädigung. Die Jugendermittlungsgruppe koordiniert weitere Maßnahmen.

Die Polizei sicherte Beweise, vernahm Zeugen und ordnete sichergestellte Gegenstände zu. In Abstimmung mit Jugendamt und Staatsanwaltschaft werden Auflagen, Betreuung und mögliche Schutzmaßnahmen geprüft. Wegen des Alters kommen Erziehungsauflagen und sozialpädagogische Hilfen in Betracht.

Kommunalpolitiker fordern Prävention an Schulen und Treffpunkten. Gleichzeitig mahnen Fachleute, überforderte Familien frühzeitig zu unterstützen. Ob weitere Mittäter beteiligt waren, soll die Auswertung klären.

Quelle: ExtremNews



