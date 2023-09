Europäischer Statistikwettbewerb für Schülerinnen und Schüler gestartet

Das Statistische Bundesamt (Destatis) organisiert im Schuljahr 2023/24 zum zweiten Mal den Europäischen Statistikwettbewerb in Deutschland. Die Anmeldung zu dem Wettbewerb ist ab sofort bundesweit möglich. Die Durchführung erfolgt mit Unterstützung der europäischen Statistikbehörde Eurostat und Partnerorganisationen wie der Faktencheck-Organisation CORRECTIV, der Deutschen Statistischen Gesellschaft (DStatG) und der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Statistik (DAGStat).

Ziel des Wettbewerbs ist es, die Datenkompetenz junger Menschen zu fördern und die Bedeutung zuverlässiger Quellen bewusst zu machen. Gerade in Zeiten von Informationsflut und Fake News sind das Wissen um Quellengüte und die Fähigkeit zur Faktenüberprüfung wichtige Werkzeuge. Gleichzeitig soll bei den Schülerinnen und Schülern spielerisch das Interesse an Statistik geweckt werden. Lehrkräfte sollen ermuntert werden, reale Datensätze von Primärquellen im Unterricht einzusetzen.

Der dreistufige Wettbewerb richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 10 sowie 11 bis 13, die in zwei Alterskategorien antreten. In Teams von maximal 3 Personen lösen die Jugendlichen anspruchsvolle Aufgaben mit Bezug zu Statistik. Unterstützt werden die Schülerinnen und Schüler dabei von einer Lehrkraft, die die Anmeldung der Teams übernimmt und das Team im Wettbewerb organisatorisch unterstützt.

In der ersten Runde werden über einen Multiple-Choice-Test statistische Rechenarten und Begriffe abgefragt, Fähigkeiten im Faktenchecken geprüft und Fragen zu einer Statistik-Veröffentlichung beantwortet. Die Aufgabe in der zweiten Runde besteht darin, einen realen Mikrodatensatz auszuwerten und in einer Präsentation aufzubereiten. Hier endet die nationale Phase des Wettbewerbs. Die siegreichen Teams aus beiden Alterskategorien erhalten eine Einladung zur Siegerehrung mit offizieller Urkundenübereichung im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Hauptgewinn ist ein iPhone 14.

Die besten Teams aus der nationalen Phase qualifizieren sich für das europäische Finale des Wettbewerbs. In dieser Runde ist Kreativität gefragt: Hier wird ein Video für Social-Media erstellt und der breiten Öffentlichkeit im Rahmen eines Public-Choice-Awards auf dem Instagram-Kanal des Statistischen Bundesamtes präsentiert. Im europäischen Finale werden Teams aus mehr als 20 EU-Ländern vertreten sein. Auch hier gibt es attraktive Preise zu gewinnen.

Bei der letzten Durchführung des Wettbewerbs (ohne Beteiligung Deutschlands) im Schuljahr 2022/23 nahmen EU-weit mehr als 19 000 Schülerinnen und Schüler in 5 200 Teams teil.

Die Anmeldephase für den Europäischen Statistikwettbewerb hat bereits begonnen und läuft bis zum 12. November 2023. Unter www.destatis.de/esc2024 gibt es alle Informationen zur Anmeldung, dem genauen Ablauf des Wettbewerbs, den Regeln und Teilnahmebedingungen.

