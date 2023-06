Ärzteverband protestiert gegen Studie zu angeblich vermeidbaren Todesfällen

Der Verband leitender Krankenhausärzte hat der Krankenhauskommission Stimmungsmache gegen kleine Häuser und eine "unseriöse" Werbung für die umstrittene Klinikreform von Gesundheitsminister Karl Lauterbach vorgeworfen. "Schrille Kommentare über Tausende gerettete Menschenleben sind völlig fehl am Platze. Sie diffamieren die gute Arbeit vieler Krankenhäuser", sagte Michael Weber, Präsident des Verbandes leitender Krankenhausärzte (VlK), im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Das ist Stimmungsmache und kein seriöser Beitrag in der wichtigen Diskussion über unsere zukünftigen Krankenhausstrukturen."

Die Krankenhaus-Kommission der Regierung hatte am Donnerstag eine Analyse vorgelegt, wonach jährlich 5.000 Menschenleben gerettet werden könnten, wenn Schlaganfallpatienten sofort in Kliniken mit Spezialabteilungen gebracht würden. Bei Krebspatienten könnten pro Jahr 20.000 Lebensjahre gerettet werden, würden Lauterbachs Pläne umgesetzt.

Die Zahlen seien "so nicht zu akzeptieren", sagte VlK-Präsident Weber. So würden schon heute 94 Prozent der Schlaganfallpatienten in Stroke Units behandelt. Überdies seien die Routinedaten viel zu pauschal und mit einer "erheblichen Bias" ausgewertet worden. Dadurch bestehe die Gefahr, "dass kleine Zentren mit guter Qualität vom Netz genommen werden, während große mit schlechter Qualität ungeschoren davonkommen".

Gesundheitsminister Lauterbach nutzte die Zahlen der Krankenhaus-Kommission, um für seine Reform zu werben, die eine Konzentration der Krankenhauslandschaft anhand von Qualitätskriterien vorsieht. Eine Zentralisierung bei schwierigen Eingriffen und Behandlungen sei "ein gutes Konzept", sagte der Verbandspräsident dazu, und Mindestmengen seien ein wichtiges Qualitätsmerkmal, aber mitnichten das einzige. "Rein aus Routinedaten sind solche gravierenden Schlussfolgerungen nicht zulässig", mahnte Weber eine vertiefende Analyse an. "Die Kommissionsmitglieder dürfen nicht der Versuchung unterliegen, die Daten nicht zu hinterfragen, nur weil sie so gut zu ihrem Konzept passen."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)