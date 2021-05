Österreich: Grüner Pass ab 4. Juni in digitaler Form

Mit dem Grünen Pass sollen Geimpfte und Immunisierte nach überstandener Corona-Erkrankung wieder geöffnete Gastronomie, Kultur, Sport und die Hotels besuchen können. Österreich will am 4. Juni als eines der ersten Länder den Nachweis einführen. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Österreich will einen Grünen Pass in digitaler Form bereits am 4. Juni einführen. Mit dem dann auf Handys verfügbaren QR-Code sei das Land in Europa einer der Vorreiter, sagte Tourismusministerin Elisabeth Köstinger von der konservativen ÖVP laut Deutscher Presse-Agentur (DPA) am Mittwoch in Wien.

Bereits ab 19. Mai gelten diverse Zertifikate über Impfungen, Tests und überstandene Corona-Erkrankungen in Österreich als Zutrittserlaubnis für die dann wieder geöffnete Gastronomie, für Kultur, den Sport und die Hotellerie. „Das ist für uns als Tourismusland nach dieser langen Durststrecke überlebenswichtig“, zitiert die DPA Köstinger.

Ab Mitte Mai entfällt für Deutsche die Quarantänepflicht. Bei der Einreise nach Österreich reicht dann ein negativer Test. Auf EU-Ebene soll ein Grüner Pass voraussichtlich Ende Juni kommen."

Quelle: SNA News (Deutschland)