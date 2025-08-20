Neuer Rekordspendenstand für United Charity

United Charity, das Auktionsportal mit Herz, hat einen neuen Meilenstein erreicht: Mehr als 18 Millionen Euro wurden bislang für benachteiligte Kinder weltweit gesammelt. Mit einem einzigartigen Konzept verbindet United Charity exklusive Erlebnisse und einmalige Sammlerstücke von Prominenten mit dem Wunsch zu helfen - so wird Bieten zum Einsatz für den guten Zweck.

Aktuell begeistert die Plattform mit zahlreichen Highlights. Darunter ein exklusives Kunstwerk von Otto Waalkes zu seiner Single "Babyshark", die er kürzlich mit Helene Fischer veröffentlichte, traumhafte Familienurlaube in Abu Dhabi oder Griechenland sowie besondere Erinnerungsstücke rund um den Abschied von Thomas Müller beim FC Bayern. Das absolute Highlight unter den rund 180 Auktionen ist Müllers neues Vancouver Whitecaps Trikot, das der Fußball-Star persönlich für den guten Zweck signierte.

Mit United Charity wird Helfen zum Erlebnis - mitbieten und Gutes tun war nie einfacher!

