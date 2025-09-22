Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Bunker-Boom! Deutsche rüsten privat auf

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Notausgang aus Zivilschutzanlage
Notausgang aus Zivilschutzanlage

Foto: FlickreviewR
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

FinanzNachrichten.de berichtet von stark steigender Nachfrage nach privaten Schutzräumen. Hersteller melden volle Auftragsbücher und mehr Anfragen für autarke Systeme.

Anbieter verzeichnen Wartezeiten für modulare Schutzräume und Nachrüstlösungen in Bestandsgebäuden. Gefragt sind Luftfilter, Notstrom, Wasseraufbereitung und Kommunikationspakete; auch Gemeinschaftslösungen in Neubauprojekten nehmen zu.

Sicherheitsbehörden empfehlen zunächst Grundausstattung und Familien-Notfallpläne, bevor in bauliche Maßnahmen investiert wird. Versicherer und Kommunen registrieren parallel mehr Interesse an kollektiven Schutzkonzepten.

Quelle: ExtremNews


