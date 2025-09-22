Bunker-Boom! Deutsche rüsten privat auf

FinanzNachrichten.de berichtet von stark steigender Nachfrage nach privaten Schutzräumen. Hersteller melden volle Auftragsbücher und mehr Anfragen für autarke Systeme.

Anbieter verzeichnen Wartezeiten für modulare Schutzräume und Nachrüstlösungen in Bestandsgebäuden. Gefragt sind Luftfilter, Notstrom, Wasseraufbereitung und Kommunikationspakete; auch Gemeinschaftslösungen in Neubauprojekten nehmen zu.

Sicherheitsbehörden empfehlen zunächst Grundausstattung und Familien-Notfallpläne, bevor in bauliche Maßnahmen investiert wird. Versicherer und Kommunen registrieren parallel mehr Interesse an kollektiven Schutzkonzepten.

Quelle: ExtremNews



