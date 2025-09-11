Klimaaktivisten blockieren stundenlang Autobahn A9 bei München

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 11.09.2025 um 14:15 durch Sanjo Babić
Bild: Symbolbild: Stefan Müller (climate stuff, 1.5 Mio views) from Germany, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons / WB / Eigenes Werk
Bild: Symbolbild: Stefan Müller (climate stuff, 1.5 Mio views) from Germany, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons / WB / Eigenes Werk

Klimaaktivisten haben am Donnerstagmorgen die Autobahn A9 bei München für fast drei Stunden teilweise lahmgelegt. Auf Höhe der Allianz-Arena setzten sich sechs Personen auf die Fahrbahn, wobei sich drei von ihnen festkleben konnten, wie die Polizei mitteilte. Weitere Aktivisten hängten ein Banner mit Bezug zur Automobilmesse IAA auf.

Die Beamten hätten die Personen mehrfach aufgefordert, die Blockade zu beenden, was jedoch erfolglos geblieben sei, hieß es. Daraufhin wurde die Versammlung durch die Polizei aufgelöst, was aber einige Zeit in Anspruch nahm.

Die ab etwa 7:45 Uhr blockierte Fahrbahn konnte erst gegen 10:35 Uhr wieder freigegeben werden. Gegen die Beteiligten wird unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt. Zudem werden Verstöße gegen das Bayerische Versammlungsgesetz geprüft. Bei den Beteiligten handelt es sich um Personen im Alter von 23 bis 67 Jahren, darunter vier Frauen und fünf Männer, die aus verschiedenen Bundesländern und dem angrenzenden Ausland stammen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

