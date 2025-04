Schleswig-Holstein: 21-Jähriger stirbt nach Schlägerei in Diskothek

In einer Großraumdiskothek in Trittau im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein ist ein 21-jähriger Mann in der Nacht zum Sonntag nach einer Schlägerei gestorben. Der junge Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg erlag noch am Tatort seinen Verletzungen, trotz Reanimationsversuchen durch Rettungskräfte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Vorfall ereignete sich gegen 2 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Großraumdiskothek zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurden neben dem Todesopfer fünf weitere Menschen leicht verletzt. Die Mordkommission Lübeck ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.



Die Polizei sucht derzeit mit Hochdruck nach einem flüchtigen Tatverdächtigen. Ob der 21-Jährige durch einen spitzen Gegenstand oder ein Messer verletzt wurde, ist noch unklar. Die Ermittler wollen im Laufe des Sonntags weitere Details bekannt geben. Quelle: dts Nachrichtenagentur