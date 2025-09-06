Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Vermischtes Gewalt in NRW-Kitas hat sich mehr als verdoppelt

Gewalt in NRW-Kitas hat sich mehr als verdoppelt

Freigeschaltet am 06.09.2025 um 07:17 durch Sanjo Babić
In vielen Kitas in Deutschland läuft regelrechter Kindesmissbrauch - Eltern haben kaum eine Chance dies zu entdecken (Symbolbild)
In vielen Kitas in Deutschland läuft regelrechter Kindesmissbrauch - Eltern haben kaum eine Chance dies zu entdecken (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Die Gewalt in NRW-Kitas steigt drastisch an. Wie die in Bielefeld erscheinende Tageszeitung "Neue Westfälische" (Samstag) berichtet, haben sich die Meldefälle bei den Landesjugendämtern seit 2022 mehr als verdoppelt. Während in Westfalen-Lippe besonders viele Meldungen über "körperliche Züchtigung" und Körperverletzungen eingehen, zeigen Zahlen aus Nordrhein, dass vor allem Kinder drastisch häufiger Täter sind.

Dies bezieht sich auch auf sexuelle Gewalt. Wie hoch die Dunkelziffer bei den Gewaltfällen in den Kitas ist, können Experten nicht beziffern. Laut einem Sprecher des Landesjugendamts Nordrhein gehe man aber davon aus, dass die Träger die Meldepflichten unterschiedlich streng auslegen. Experten aus dem Kinderschutz sehen als eine der Ursachen auch die fehlende Ausbildung der Kitahelfer.

Quelle: Neue Westfälische (Bielefeld) (ots)

